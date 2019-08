Veröffentlicht am 26. August 2019 von wwa

URBACH – Frontalzusammenstoß in Urbach – Am Samstag, den 24. August 2019, kam es gegen 20:00 Uhr in Urbach in der Puderbacher Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 42jähriger Verkehrsteilnehmer aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen mit seinem Pkw in der Ortslage Urbach auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines 30jährigen Verkehrsteilnehmers aus der Verbandsgemeinde Puderbach. Es entstand jedoch „nur“ hoher Sachschaden, ein Verkehrsteilnehmer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei