Veröffentlicht am 26. August 2019 von wwa

MEHREN – Verkehrsunfall bei Mehren – Polizeihubschrauber findet geflüchteten Motorradfahrer in Maisfeld – Am Sonntagabend, 25. August 2019, um kurz vor 23:00 Uhr, nahmen Anwohner aus dem Mehrener Ortsteil Adorf-Seifen zuerst das Aufheulen eines Motorradmotors und dann ein lautes Scheppern aus Richtung der Kreisstraße 24 war. Kurze Zeit später hörten sie jemanden um Hilfe rufen. Nachdem die Zeugen die Polizei und den Rettungsdienst verständigt hatten, machten sie sich sofort auf den Weg, um nach der Person zu suchen. Sie fanden den 24jährigen Mann wenig später regungslos am Straßenrand der K 24.

Er war mit seiner 250er Honda verunglückt und in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Die Zeugen leisteten ihm Erste Hilfe. Noch bevor die Polizei und Rettungsdienst vor Ort eintrafen, rappelte sich der Motorradfahrer plötzlich auf und lief in der Dunkelheit in ein angrenzendes Maisfeld. Hier verschwand er und reagierte nicht mehr auf die zahlreichen Rufe, so dass davon auszugehen war, dass er sich (wiederum) in einer hilflosen Lage befindet.

Es wurden der Polizeihubschrauber der Flugbereitschaft Egelsbach (Hessen) sowie die Feuerwehr Mehren zur Personensuche alarmiert. Mit der Wärmebildtechnik des Hubschraubers wurde der junge Mann verletzt im Feld liegend gefunden und dem Rettungsdienst zugeführt. Zur medizinischen Abklärung wurde er ins Krankenhaus gebracht. Da von ihm deutlicher Alkoholgeruch ausging wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Quelle: Polizei