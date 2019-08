Veröffentlicht am 26. August 2019 von wwa

NIEDERHAUSEN – Die Sparkassenstiftung bringt Kinder in Bewegung – Die Sparkassenstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Altenkirchen unterstützt seit nunmehr 30 Jahren regelmäßig gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Maßnahmen im Kreis Altenkirchen mit den Erträgen ihres Stiftungskapitals. Da das Kuratorium sich in diesem Jahr für Kinder und Jugendliche einsetzt, wurde vor kurzem ein mobiles Fußball-Kleinspielfeld angeschafft, das über die Verbandsgemeinde Hamm, Telefon: 02682/95220, rathaus@hamm-sieg.de für Veranstaltungen, Feste und Events ausgeliehen werden kann.

Das Soccerfeld misst 15 x 10 Meter und kann auf jedem geraden Untergrund aufgebaut werden. Das Spiel auf diesem Kleinspielfeld ist schnell. Durch die Banden bleibt der Ball nonstop im Spiel und die Fußballer ständig in Bewegung.

Landrat Michael Lieber übergab in seiner letzten Amtshandlung als Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung (vor seiner Pensionierung) das Soccerfeld an den Verbands-bürgermeister Dietmar Henrich. Für diese offizielle Übergabe drängte sich der KiTa-Cup der Verbandsgemeinde Hamm förmlich auf. Man konnte sich keinen besseren Rahmen dafür wünschen. Das Spielfeld wurde während des Turniers, an dem Mannschaften von sechs der insgesamt neun Kindertagesstätten der VG Hamm teilnahmen, von den Kindern auf Herz und Nieren getestet. Fotos: Renate Wachow – Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie