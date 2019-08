EMMERZHAUSEN – Schrottsmmlerfahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Veröffentlicht am 25. August 2019 von wwa

EMMERZHAUSEN – Illegaler Schrottsammler am Samstag, 24. August 2019, gegen 12:40 Uhr, in Emmerzhausen, in der Schulstraße unterwegs – Mit Dudelmusik war mal wieder ein Fahrzeug aus einem entfernten Zulassungsbezirk unterwegs und sammelte, wie so oft, illegal Schrott ein. Der grüne Sprinter wurde daraufhin durch eine Streifenwagenbesatzung festgestellt und kontrolliert. Da dieses Fahrzeug bereits mehrfach aufgefallen war, wurde zukünftiges Sammeln konsequent unterbunden: Der Sprinter wurde sichergestellt, das Sammelgut abgeladen und gegen die beiden Fahrzeuginsassen Strafanzeigen gefertigt. Quelle: Polizei