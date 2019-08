Veröffentlicht am 25. August 2019 von wwa

GROSSHOLBACH – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 318 – Familienvater tödlich verletzt – Am Samstagabend, 25. August 2019, gegen 22:08 Uhr, befuhr ein 40jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Westerburg mit seinem Fahrzeug und einem Beifahrer die Landesstraße 318 aus Richtung Großholbach kommend in Fahrtrichtung Montabaur. Beim Durchfahren einer Rechtskurve in einem Gefällstück geriet der Wagen aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Wagen, der mit einer vierköpfigen Familie aus der Verbandsgemeinde Montabaur besetzt war.

Durch die Kollision wurden alle Fahrzeuginsassen teilweise schwer verletzt. Während der ärztlichen Erstversorgung an der Unfallörtlichkeit erlag der 50jährige Familienvater an seinen Verletzungen. Alle anderen Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Hierbei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die L 318 war für insgesamt drei Stunden gesperrt. Es wurde ein Sachverständiger zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Die Feuerwehreinheiten Montabaur, Horressen, Elgendorf, Großholbach, Heiligenroth, Girod und Nentershausen waren eingebunden, ebenso wie insgesamt 30 Kräfte des Rettungsdienstes. Quelle: Polizei