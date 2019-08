Veröffentlicht am 24. August 2019 von wwa

KIRCHEN – Radarkontrolle in Kirchen-Wehbach mit erstaunlichem Resultat – Die Polizei führte am Donnerstag, 22. August 2019 im Zeitraum zwischen 15:00 und 19:00 Uhr, auf der L 280, in der Gemarkung Kirchen-Wehbach eine Radarkontrolle durch. Die Höchstgeschwindigkeit ist in diesem Bereich auf 70 km/h begrenzt. Das Ergebnis der Kontrolle, so die Polizei, sei erschreckend. Von knapp 1.000 gemessenen Fahrzeugen kommt auf circa 200 eine Verwarnung, auf circa 60 eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und auf sieben ein Fahrverbot zu. Der „Tagesschnellste“ wurde mit 175 km/h gemessen. Der Fahrzeugführer muss mit einem mehrmonatigen Fahrverbot sowie einem empfindlich hohen Bußgeld rechnen. Quelle: Polizei