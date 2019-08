Veröffentlicht am 24. August 2019 von wwa

KIRCHEN – Diebe bedienen sich auf dem Friedhof – Im Zeitraum von 17. bis 23. August 2019 wurde von unbekannten Tätern von einem Grab in der Hardtkopfstraße in Kirchen eine sakrale Vase aus Kupfer im Wert von circa 300 Euro entwendet. Sie wurde aus der Verschraubung an einem Betonsockel herausgerissen. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Betzdorf unter 02741/926-0. Quelle: Polizei