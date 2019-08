Veröffentlicht am 24. August 2019 von wwa

ALSDORF – Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss in Alsdorf – Ein 32jähriger Autofahrer meldet sich am Samstagabend, 23. August 2019, gegen 20:17 Uhr, bei der Polizei Betzdorf und teilt mit, dass er soeben sein Fahrzeug in Alsdorf, auf der Hauptstraße, in Höhe des alten Betonwerkes auf die Mauer gesetzt habe. Als die Polizeibeamten den Unfall aufnahmen, stellten sie fest, dass der polizeibekannte Mann unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei