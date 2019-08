Veröffentlicht am 25. August 2019 von wwa

ELBEN – Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Versicherung – Durch eine Streife der Betzdorfer Polizei konnte am Samstagabend, 23. August 2019, gegen 23.05 Uhr, in Elben, in der Dickendorfer Straße ein 44jähriger Autofahrer kontrolliert werden, der ohne Kennzeichen am Fahrzeug unterwegs war. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass das Fahrzeug bereits seit längerer Zeit nicht mehr zugelassen war und die Kennzeichen zwangsentstempelt wurden. Außerdem war der 44jährige noch alkoholisiert. Quelle: Polizei