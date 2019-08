ROTH – Auffahrunfall – Verkehrsunfallflucht auf der B 62 – Polizei sucht Zeugen

Veröffentlicht am 24. August 2019 von wwa

ROTH – Auffahrunfall – Verkehrsunfallflucht auf der B 62 – Am Freitagvormittag, 23. August 2019, gegen 11:20 Uhr, kam es auf der B 62 in Roth Oettershagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in Fahrtrichtung Heckenhof fahrender PKW musste verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinterfahrender silbergrauer ältere Renault Kangoo, besetzt mit drei Personen, erkannte dieses zu spät und fuhr auf den Vorausfahrenden auf. Als der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeuges die Polizei benachrichtigen wollte, flüchtet der silbergrau Kangoo in Fahrtrichtung Heckenhof. Einer der drei Insassen flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle in die Ortslage Oettershagen. Die Polizei in Altenkirchen bittet in diesem Zusammenhang, unter der Rufnummer 02681/946-0, um Zeugenhinweise. Quelle: Polizei