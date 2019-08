Veröffentlicht am 26. August 2019 von wwa

BIRNBACH. 888 Jahre Birnbach und seine Kirche – „888 Jahre Birnbach und seine Kirche“: Das wollen bei einem Festsonntag am 1. September die Kirchengemeinde, die Ortsgemeinde und die Vereine des Dorfes gemeinsam feiern. Start ist um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche. Kirchen- und Posaunenchor wirken dabei mit und die Festpredigt wird in Mundart gehalten. Nach dem Gottesdienst startet ein kunterbuntes Programm rund um und in der Kirche für Jung und Alt. Musik gibt es dabei in vielen Varianten, ein besonderes Programm für Kinder und Jugendliche wird vorbereitet, Informations- und Verpflegungsbereiche runden das Angebot ab. Um 16 Uhr gibt es ein „Rudelsingen“ in der Kirche, der Abschlusssegen schließt sich an.