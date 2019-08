Veröffentlicht am 26. August 2019 von wwa

FLAMMERSFELD – Zumba Fitness® Kurs ab Dienstag 3. September 2019 in Flammersfeld beim VFL Oberlahr/Flammersfeld – Tanzen, schwitzen, Rhythmus spüren! Bei Zumba Fitness® hat man Spaß, kann sich auspowern und dabei fit werden. Man muss nicht tanzen können und braucht auch keinen Tanzpartner. Das Wichtigste ist, sich zur Musik zu bewegen und Spaß daran zu haben. Die Bewegungen sind einfach erlernbar, sie fördern den Muskelaufbau im Gesäßbereich, an den Beinen und Armen, der Körpermitte, am Bauch und dem wichtigsten Muskel des Körpers -dem Herzen-. Die lateinamerikanischen Rhythmen wirken dabei sehr motivierend und laden zum Bewegen ein. Bewegung zu lateinamerikanischen Klängen und aktueller Musik, mit netten Leuten.

Zumba Fitness® findet beim VFL Oberlahr/Flammersfeld wieder ab Dienstag, 3. September 2019, regelmäßig Dienstag von 18 bis 19 Uhr, in der Flammersfelder Grundschulsporthalle statt. Mitglieder VFL Oberlahr zahlen 25 Euro für zehn Stunden á 60 Minuten. Nichtmitglieder 45 Euro für zehn Stunden á 60 Minuten. Infos und Anmeldung bei Karen Borchert Telefon: 02684-979071 oder per Email: tacodeluna@web.de. Bequeme Sportkleidung, Handtuch und ausreichend Getränke sind mitzubringen!