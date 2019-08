Veröffentlicht am 24. August 2019 von wwa

SEIFEN – Ortsbürgermeister-Dienstbesprechung der Verbandsgemeinde Flammersfeld in Seifen mit vielen Informationen und guten Gesprächen – Verabschiedungen der ehemaligen Ortsbürgermeister und die Vorstellungen der neuen Ortsbürgermeister, ein Bericht zum Gesundheitszustandes des heimischen Waldes durch den Revierförster, Informationen der Verwaltung und viele gute Gespräche standen im Mittelpunkt der jüngsten Ortsbürgermeister-Dienstbesprechung, die diesmal nicht in den „Amtsstuben“ in Flammersfeld sondern in der schmucken Dorfhütte in Seifen stattfand. Verbandsgemeindebeigeordneter Rolf Schmidt-Markoski, der zu der Sitzung eingeladen hatte, freute sich über die große Resonanz. Besonders begrüßte er Bürgermeister Fred Jüngerich, Revierförster Hans-Jürgen Rübesam sowie den Leiter der kommunalen Betriebe der VG Altenkirchen, Jürgen Kolb, und die Fachbereichsleiter der Flammersfelder Verwaltung. Für das leibliche Wohl hatte mit Produkten aus der Region die Dorfgemeinschaft Seifen bestens gesorgt.

Ortsbürgermeister Thorsten Walterschen begrüßte ebenfalls die Gäste und stellte sein Heimatdorf Seifen, idyllisch im Holzbachtal gelegen, kurz vor. Auch Bürgermeister Jüngerich richtete ein Grußwort an die Ortsbürgermeister, in dem er unter anderem die Unterstützung der Ortsgemeinden auch nach der Fusion zusagte.

Informationen der Verwaltung

Die Informationen der Fachbereichsleitungen bezogen sich auf:

a) Sachstand Fusion, Umzug der Verwaltungen ab Mitte September 2019, Erreichbarkeit der Mitarbeiter usw. b) Straßenreinigung in den Ortsgemeinden, Rückschnitt von Sträuchern c) Waldbesitzerverband, Aufruf zur Demo der waldbesitzenden Gemeinden d) Pflegegutachtenmappe, Freiwilligen- und Sicherheitstag e) Baumaßnahmen an der Kindertagesstätte in Güllesheim, Anbau der Grundschule Horhausen, Anbau am Feuerwehrgerätehaus Horhausen

Über den Bauhof Altenkirchen und den Winterdienst in den Gemeinden informierte der Leiter der kommunalen Betriebe in Altenkirchen.

Verabschiedung langjähriger Ortsbürgermeister:

Verabschiedet wurden die ehemaligen Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister: Hella Becker (Flammersfeld), Ute Müller (Ziegenhain), Manfred Lichtenthäler (Orfgen – noch im Amt), Friedhelm Bay (Reiferscheid), Markus Schmidt (Güllesheim), Alois Eul (Pleckhausen) und Martin Weingarten (Seifen). Im Namen des Verbandsgemeinderates und der Verwaltung dankte Beigeordneter Rolf Schmidt-Markoski den „Ehemaligen“ für die gute Zusammenarbeit und für die der Allgemeinheit geleisteten Dienste. Ebenfalls ausgeschieden, aber nicht anwesend, waren die früheren Ortsbürgermeister Klaus Kölschbach (Rott), Dr. Peter Enders (Eichen) und Gisbert Groß (Obersteinebach).

Ein „Glückauf!“ den neuen Ortsbürgermeistern:

Die neuen Ortsbürgermeister Manfred Berger (Flammersfeld), Dennis Kolb (Eichen), Elmar Chylka (Ziegenhain), Jan Michael Schmuck (Reiferscheid), Peter Humberg (Güllesheim), Ludgar Hesseler (Pleckhausen) und Thorsten Walterschen (Seifen) stellen sich kurz vor. In seiner Laudatio wünscht der Erste Beigeordnete den neuen Ortsbürgermeistern eine glückliche Hand bei der Führung ihrer Amtsgeschäfte und sagt ihnen die Unterstützung der Verwaltung bei ihrer Arbeit zu. Bürgermeister Jüngerich, zukünftiger Bürgermeister der neuen Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld unterstreicht diese Zusage und wünscht sich eine gute Zusammenarbeit aller Ortsgemeinden untereinander und mit der neuen Verbandsgemeinde. Der neue Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Rott, Hagen Schneider war verhindert und hatte sich für die Veranstaltung entschuldigt.

Im Anschluss an den offiziellen Teil stärkten sich die Teilnehmer in lockerer Runde und bei guten Gesprächen mit leckeren Würstchen vom Auenhof (Seifen), frischem Brot aus der Bäckerei Fischer in Oberlahr und mit Käse vom Heinrichshof in Burglahr. Am Ende des informativen und geselligen abends dankte Beigeordneter Schmidt-Markoski dem Seifener Ortsbürgermeister Thorsten Walterschen und seinem Team für die hervorragende Organisation und Bewirtung. Fotos: VG Flammersfeld