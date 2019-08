Veröffentlicht am 24. August 2019 von wwa

HANROTH-WOLDERT – Feuerwehr Puderbach am Freitag, 23. August 2019, zwei Mal gefordert – Die Kameraden der Feuerwehr Puderbach wurden am Freitag, den 23. August 2019, zu zwei Einsätzen gerufen. Am Nachmittag kurz nach 16 Uhr hat in Hanroth ein privater Rauchmelder ausgelöst. Am Abend, kurz vor 22 Uhr gab es in Woldert einen Heckenbrand. Die Hecke grenzte direkt an eine Doppelgarage. Am Nachmittag wurde auch die Feuerwehr Raubach noch mit nach Hanroth alarmiert. Ein aufmerksamer Nachbar hatte das Dauerpiepsen eines Rauchmelders im Nachbarhaus mitbekommen. Es war dort niemand im Haus. Die Wehrleute aus Puderbach und Raubach verschafften sich über ein gekipptes Fenster Zutritt zum Haus. Es konnte weder Rauch noch Feuer festgestellt werden. Warum der Rauchmelder auslöste ist unklar.

Anders sah es am Abend in Woldert aus. Dort stand eine hohe Hecke lichterloh in Flammen, als die Puderbacher Feuerwehr eintraf. Die Flammen wurden im Schnellangriff erstickt. Die direkt angrenzende Doppelgarage wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen. An zwei Stellen wurde die Dachverschalung des Dachüberstandes geöffnet, um dahinter Glutnester zu löschen. Die restliche Garage wurde intensiv mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Warum die Hecke in Flammen aufging ist unklar. Die anwesende Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Ascheproben sichergestellt. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für die 17 Kameraden der Feuerwehr Puderbach erledigt. Das mit alarmierte DRK brauchte nicht tätig werden. Fotos: Feuerwehr VG Puderbach