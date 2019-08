Veröffentlicht am 25. August 2019 von wwa

BONN – Bekanntgabe Geschwindigkeitskontrollen der Bonner Polizei – Bekanntgabe Geschwindigkeitskontrollen der Bonner Polizei im Zeitraum 26. bis 30. August 2019.

Montag, 26. August 2019 in Sandscheid auf der L 268, in Bonn-Castell auf der Graurheindorfer Straße, in Brenig auf der Straße Hohlenberg und in Bonn auf dem Hermann-Wandersleb-Ring;

Dienstag, 27. August 2019 in Bad Gode4sberg auf der zanderstraße, in Thomasberg auf der Siebengebirgsstraße; in Bellinghausen auf der L 268 und in Freckwinkel auf der L 143;

Mittwoch, 28. August 2019: in Bad Godesberg auf der Gotenstraße, in Bonn am Rathenauufer, in Heisterbacherrott auf der L 268 und in Beuel auf der Maarstraße;

Donnerstag, 29. August 2019: in Schweinheim auf der Winterstraße, in Stielorf auf der Dissenbachtalstraße, in Brenig auf der Straße Hohlenberg und in Widdig auf der L 300;

Freitag, 30. August 2019: in Oberpleis auf der Dollendorfer Straße, in Bonn auf dem Haager Weg und der Adenauerallee und in Rösberg auf der Metternicher Straße.

Darüber hinaus können kurzfristige Kontrollen im gesamten Kreis- und Stadtgebiet erfolgen.