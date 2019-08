Veröffentlicht am 23. August 2019 von wwa

LINKENBACH – Vorfahrtsunfall bei Linkenbach – zwei Verletzte – Am Donnerstag, dem 22. August 2019 befuhr ein 62jähriger Autofahrer um 19:45 Uhr die L 265 aus Richtung Straßenhaus kommend in Richtung Dürrholz. In Höhe des Birkhofes beabsichtigte er nach links in die Straße „Im Grimmel“ nach Linkenbach abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Vorfahrtsberechtigen und stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden, so die Polizei, in Höhe von circa 12.000 Euro. Beide Fahrer mussten leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Quelle: Polizei