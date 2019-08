Veröffentlicht am 24. August 2019 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Welche Vorsorge kann ich treffen? – Für Mittwoch, den 28. August 2019, lädt die KAB St. Elisabeth in Kooperation mit dem kath. Bildungswerk der Erzdiözese Köln zum Vortragsabend in das kath. Pfarrheim, Talstraße 2, in 57587 Birken-Honigsessen ein. In der Zeit von 19.30 bis 21.45 Uhr informiert Dr. Holger Ließfeld von der AWO in Altenkirchen zum Thema Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und alles was dazugehört. Der Vortrag ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!