25. August 2019

NEUWIED – Gerichte aus Sierra Leone standen auf dem Speiseplan – Afrikanische Gaumenfreuden im Kochtreff genossen – Mit einem typischen afrikanischen Gericht nahm Elizabeth D. die Kochgruppe des Stadtteiltreffs auf einen Ausflug in ihr Heimatland Sierra Leone mit. Sie selbst war zuvor aufgeregt wie vor einer Kochprüfung. Seit 30 Jahren lebt Elizabeth in Deutschland, ihre afrikanischen Wurzeln bringt sie bei ihrem ehrenamtlichen Engagement im Stadtteil immer wieder in Form von Rezepten, Tanz und Musik ein. Doch insbesondere unterstützt sie seit einem Jahr die verschiedenen Angebote des Stadtteiltreffs, unter anderem den Kochtreff. Dabei trägt jeder etwas zum gemeinsamen Mahl bei – von der Rezeptauswahl, über das Einkaufen, bis hin zum eigentlichen Kochen. Sogar das Auf räumen geht gemeinschaftlich vonstatten.

Dieses Mal stand eine in einem Topf aufwendig zubereitete Kombination aus Fleisch und Fisch auf dem Speiseplan. Die intensiv schmeckenden und riechenden Gewürze, die Elizabeth benutzte, faszinierten die Gruppe. Deren Mitglieder freuten sich über ein „ganz anderes Geschmackserlebnis“. Doch der Kochtreff ist nicht nur ein Ort, um gemeinsam zu essen, sondern auch einer, um Geschichten zu erzählen und Erfahrungen auszutauschen. So stellte die Gruppe viele Fragen über das Leben in Sierra Leone, über familiäre Strukturen, Unterschiede zwischen Dorf- und Stadtleben und die finanzielle Situation. Elizabeth berichtete ausführlich über die Situation in ihrem Geburtsland. Der Ausflug in die afrikanische Kultur kam bestens an. „Das war wunderbar“, meinte eine Teilnehmerin, „denn ich bin zu alt, um dorthin noch selbst zu reisen.“

Weitere Informationen zum Kochtreff und zu weiteren Aktionen gibt es im Stadtteilbüro unter Telefon 02631 863 070.

Fotos: Im Kochtreff standen Speisen aus Sierra Leone auf dem Plan.