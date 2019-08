Veröffentlicht am 23. August 2019 von wwa

HACHENBURG – Die Westerwald Bank macht Kids mobil – Kinderbusse und Juniorcars im Wert von 86.000 Euro übergeben – 20 Kindergärten und Kindertagesstätten in den Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwald sind die Gewinner der Aktion „VRmobil kids“ der Westerwald Bank. Sie erhalten jeweils einen Kinderbus und fünf Juniorcars im Gesamtwert von 86.000 Euro.

Die Region als Auftrag: „Die Westerwald Bank war und ist seit jeher immer mehr als ein ökonomischer Akteur in der Region. Wir sind der Partner der Region. Die Region und die Menschen, die hier leben, sind unser Auftrag, den uns unser Gründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen mitgegeben hat“, erläuterte Westerwald Bank-Vorstand Dr. Ralf Kölbach bei der Übergabe der Kinderfuhrparks in Wirges, die mit seinem Vorstandskollege Andreas Tillmanns vornahm. „Raiffeisen übernahm Verantwortung in der Region und für die Region.“ Die genossenschaftliche Idee stehe für Solidarität mit und Förderung in der Region. Diesen Auftrag nehme man gerne weiterhin an.

Kids werden mobiler: Insgesamt hatten sich 60 Kindergärten und Kindertagesstätten bzw. deren Fördervereine aus der Region für einen neuen Fuhrpark, zu dem auch eine Finanzspritze für die Anschaffung von Spielzeug in den jeweiligen Einrichtungen gehört, beworben. Die Entscheidung über die Gewinner fiel schließlich per Los. Die Kinderbusse – große Kinderwagen, die bereits im Vorfeld der Veranstaltung an die Einrichtungen ausgeliefert wurden – ermöglichen es den Tagesstätten, ohne großen Aufwand mit den Kids spazieren zu fahren und Fußwege, die für die Kleinsten vielleicht zu lange sind, zu überbrücken. Ein Kinderbus bietet Platz für sechs Kinder im Alter von einem bis drei Jahren. Er kann sowohl geschlossen als auch als Cabrio eingesetzt werden, die Sitze verfügen über Sicherheitsgurte und Überschlagbügel. Und mit den Junior-Cars, ausgestattet mit Flüsterreifen, lässt sich die Motorik trainieren und die Freude an der Bewegung fördern.

Finanzierung durchs Gewinnsparen: Die Aktion „VRmobil kids“ wird bundesweit von den Volks- und Raiffeisenbanken in Kooperation mit den genossenschaftlichen Gewinnsparvereinen durchgeführt, aus deren Erlösen die Fahrzeuge finanziert werden. Ein Teil des Loseinsatzes beim Gewinnsparen wandert dabei in gemeinnützige Projekte und an Institutionen in der jeweiligen Region. Der Rest wird gespart. Die Ausschüttung des Sparanteils erfolgt zum Jahresende. Bei der Westerwald Bank gibt es derzeit rund 12.000 Gewinnsparer. Allein im Jahr 2018 gewannen Kunden der Westerwald Bank beim Gewinnsparen Preise im Wert von über 730.000 Euro, darunter Reisen, drei Neuwagen und Geldpreise. Über 281.000 Euro aus dem Gewinnsparen gingen über die Westerwald Bank an gemeinnützige Initiativen und Einrichtungen. So hat die Genossenschaftsbank unter anderem Kleinwagen für caritative Einrichtungen in der Region finanziert.

20 Mal je ein Kinderbus und fünf Juniorcars: Die Kinderfuhrparks gehen an die katholische Kindertagesstätte Kunterbunt in Kurtscheid, die Kindertagesstätte St. Katharina in Wissen-Schönstein, die Kindertagesstätte Clowngesicht in Bad Marienberg, die katholische Kindertagesstätte St. Johannes in Montabaur, die Kindertagesstätte Regenbogen in Marienrachdorf, die katholische Kindertagesstätte St. Bonifatius in Großmaischeid, den Kindergarten Dierdorf, den Kindergarten Eulennest in Wienau, die katholische Kindertagesstätte St. Marien in Ötzingen, die katholische Kindertagesstätte St. Matthäus in Westernohe, die Kindertagesstätte Sausebraus in Müschenbach, die katholische Kindertagesstätte St. Josef in Hillscheid, die Kindertagesstätte St. Elisabeth in Birken-Honigsessen, die Kindertagesstätte Sabinchen in Salz, die Kindertagesstätte Lieblingsplatz in Hachenburg, die evangelische Kindertagesstätte Sonnenland in Rengsdorf, die Kindertagesstätte Hattert, die Kindetagesstätte Glockenspitze in Altenkirchen, die Kindertagesstätte Zwergennest in Betzdorf und an die katholische Kindertagesstätte St. Barbara in Ruppach-Goldhausen. Foto: Westerwald Bank

