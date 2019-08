Veröffentlicht am 23. August 2019 von wwa

PRACHT – Sommerfest der Vereine am 24. und 25. August in Pracht – In diesem Jahr mit „Enten angeln“ – Das Sommerfest der Prachter Vereine findet in diesem Jahr auf dem Festplatz in Pracht statt. Am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, wird gefeiert. Die ortsansässigen Vereine und der Bürgerverein Geilhausen laden für Samstag ab 19:00 Uhr zur Mondscheinparty und für Sonntag ab 11:00 Uhr zum gemütlichen Beisammensein mit Frühschoppen ein. Neben vielen Attraktionen für Kinder, mit Hüpfburg, Wasserspiele und Enten angeln, gibt es leckeres vom Grill, Champignons, kühle Getränke und Cocktails. Am Sonntagnachmittag werden Kaffee, Waffeln und Kuchen angeboten. Für Sonntag werden zur Unterhaltung der Gäste weitere Attraktionen organisiert und durchgeführt. Die „Fidelen Küken“ werden auftreten und die Freiwillige Feuerwehr vom Hamm wird da sein. Über einen Besuch auf dem Festplatz in Pracht am Samstagabend und Sonntag freuen sich die ortsansässigen Vereine und der Bürgerverein Geilhausen.