Veröffentlicht am 23. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN-MEHREN – Jugendfeuerwehren der Löschzüge Altenkirchen und Mehren erlebten Tag der Berufsfeuerwehr – Höhepunkt des „Tag der Berufsfeuerwehr“ war die gemeinsame Übung, inklusiv der Löschzüge der Verbandsgemeindefeuerwehr Altenkirchen, auf dem Gelände der Firma Bellersheim in Neitersen. Die verantwortlichen der beiden Jugendfeuerwehren hatten für ihre Jugendfeuerwehren Altenkirchen und Mehren Einsatzpläne im Einzelnen und für die gemeinsame Abschlussübung erarbeitet. Die 24 Stunden Übung begann jeweils bei ihren Standorten an den Feuerwehrhäusern. Die Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr erhielten in dieser Zeit einen Einblick in den möglichen Ablauf bei einer Berufsfeuerwehr.

Samstagvormittag um 11:00 Uhr ging es los. Die Jugendfeuerwehrmitglieder erhielten eine kurze Einführung und Erläuterung über das was sich in den nächsten Stunden abspielen würde. Sie wurden in Trupps den Autos zugeordnet, damit jeder wusste, welche Aufgaben er bei einem „Einsatz“ wahrnehmen muss. Kurze Zeit später alarmierte schon der Melder das erste Mal. Im weiteren Verlauf standen viele spannende und interessante „Einsätze“ auf dem Plan. Von auslaufenden Betriebsstoffen bis zum Lagerhallenbrand mit Menschenrettung war alles dabei. Die Jugendfeuerwehrler zeigte was sie bisher gelernt hatten und setzten es vorbildlich in die Tat um und meisterten ihre Aufgaben.

Das Highlight war die gemeinsame Übung mit allen drei Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde Altenkirchen auf dem Betriebsgelände der Firma Bellersheim in Neitersen. Simuliert wurde ein Lagerhallenbrand, der auf weitere Hallen überzugreifen drohte. Die Jugendfeuerwehren und die aktiven Feuerwehren teilten sich die Aufgaben an der Einsatzstelle auf. Es musste einerseits der Brand selbst gelöscht werden, andererseits mussten die umliegenden Gebäude geschützt werden. Dafür wurden mehrere Strahlrohre und sogar die Drehleiter in Einsatz genommen.

Nach dem Übungsende wurde abschließend im Feuerwehrhaus Neitersen noch gemeinsam gefrühstückt und im Anschluss noch schnell alles wieder aufgeräumt.

Beim Tag der Berufsfeuerwehr waren alle Löschzüge der Verbandsgemeinde Altenkirchen involviert, auch diejenigen ohne eigene Jugendfeuerwehr. Die Aktion, so die Leitungen der Löschzüge, zeigte ein weiteres Mal die gute Zusammenarbeit zwischen den Jugendfeuerwehren und den Löschzügen. Erfreulich war das zahlreiche Besucher sich von der Leistung der Jugendlichen während den 24 Stunden überzeugten, darunter auch Besucher aus der Verbandsgemeinde Flammersfeld und dem Rhein-Sieg Kreis. (toba) Fotos: Jugendfeuerwehr Altenkirchen/Mehren