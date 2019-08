Veröffentlicht am 23. August 2019 von wwa

NIEDERHAUSEN – Fußballturnier für alle Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Hamm – Die SG Niederhausen-Birkenbeul veranstaltet am Samstag, 24. August 2019, zum ersten Mal ein Fußballturnier für alle Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg). Das Turnier wird auf der Waldsportanlage Hohe Grete in Wickhausen in der Zeit zwischen 15:00 und 18:00 Uhr ausgetragen.

Als Spielfläche dient das neue portable Kleinspielfeld der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg). Dieses Kleinspielfeld wurde durch das Kuratorium der Sparkasse Westerwald-Sieg angeschafft und soll bei dieser Veranstaltung durch Landrat Michael Lieber an die Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) übergeben und eingeweiht werden.

Von neun Kindertagesstätten (Hamm kommunal, Hamm evangelisch, Hamm katholisch, Bitzen, Breitscheidt, Etzbach, Fürthen, Pracht, Roth) im Bereich der Verbandsgemeinde haben sechs ihre Teilnahme zugesagt. Die nicht teilnehmenden KiTas wären gerne dabei gewesen, haben aber andere terminliche Verpflichtungen.

Die eingeladenen Kindertagesstätten treten mit eigenen Teams, bestehend aus Kindern der jeweiligen Einrichtung, im Turniermodus gegeneinander an und spielen um einen Wanderpokal. Auch die nicht siegreichen Mannschaften werden alle mit einem Erinnerungspokal bedacht, zusätzlich erhält jeder Spieler eine Medaille.

Neben den Fußballspielen wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Tombola, Hüpfburg, Ballonfiguren und Showtanzeinlagen angeboten.