Veröffentlicht am 23. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Baum-Mikado in Altenkirchen – Auf dem Außengelände der Evangelischen Kindertagesstätte Arche in Altenkirchen können seit einigen Tagen über 100 Kindergartenkinder, aber auch Familien im Umfeld und Besucher, nun ganz besondere naturnahe Erfahrungen machen. Ein Baum-Mikado steht bereit und lädt zum Ausprobieren und Nutzen ein und ergänzt wunderbar sowohl das pädagogische wie auch ökologische Konzept der Kindertageseinrichtung. Offiziell eingeweiht wird das erste Baum-Mikado im Kirchenkreis Altenkirchen am Freitag, 6. September, 10.45 Uhr, mit einer Andacht und Worten zur Eröffnung zu der die Kinder, Eltern, das Arche-Team, Förderer und Unterstützer zusammenkommen. Diesem Projekt „Baum-Mikado“ in Altenkirchen gingen viele Vorarbeiten voraus und viele Menschen haben sich engagiert, um es zu realisieren.

Auf den ersten Blick wirkt so ein Baum-Mikado auf den unvorbereiteten Betrachter wie eine Ansammlung von Holzstämmen, die nach einem „Mikado-Wurf“ auf das Arche-Areal gepurzelt sind, wo man anscheinend noch ein Stück „Aufräumen und Zusammenbauen“ vor sich hat. Doch wer dann die Kinder fröhlich balancierend und kletternd das rund 12 mal 15 Meter große Spielfeld vielfältig und kreativ nutzen sieht, erspürt schnell, welcher wohldurchdachte Ansatz dahintersteht und wie die Kinder es intuitiv zu ihrer „Welt“ machen.

2018 aus einer Grundidee der KITA, die schon seit ihrer Gründung vor 25 Jahren ein schöpfungsverantwortliches Gesamtkonzept hat und pflegt, ist das Baum-Mikado entstanden. Eingebunden bei Planung und Umsetzung waren neben den Aktiven aus KITA, Elternschaft und Presbyterium aber auch stets die Kinder, die dann aus ihrer Sicht Anregendes beitrugen. Ein Förderantrag innerhalb der „LEADER-Projekte“ wurde positiv beschieden und so konnte es in einer großen Gemeinschaft bei passenden Witterungsbedingungen dann endlich in diesem Sommer losgehen.

Die ursprüngliche Idee, die Kinder auch über den gesamten „Bauprozess“ aktiv einzubinden, unterließ man aus Sicherheitsgründen und schuf stattdessen Gelegenheiten zum „aktiven Beobachten“ und Mithilfe bei den Nacharbeiten – u.a. beim Einbringen des Fallschutzes, der hier durch viele Tonnen Sand gewährleistet ist. Hier durften die Kleinsten dann gemeinsam mit den haupt- und ehrenamtlichen Helfern wieder ganz kräftig mit anpacken. Und nun „erobern“ die Kinder ihr neues Areal täglich mit großer Begeisterung und immer wieder neuen Spielideen!

„Dankbar sind wir alle, für die Menschen, die geplant und vorbereitet haben für die große Unterstützung und Förderung. Erst die Finanzförderung durch LEADER-Projekt machte diesen neuen Bewegungsraum möglich. Und für die anschließende Einbettung der Konstruktion in ein Sandbett gab es glücklicherweise finanzielle Unterstützungen durch Elternschaft, Förderverein und Kirchenkreis-Stiftung. Aber auch ehrenamtliches Engagement, zupackende Hände und mitdenkende Köpfe trugen dazu bei, dass in Altenkirchen-Leuzbach nun an attraktivem Ort gerutscht, geklettert, balanciert und Ausschau gehalten werden kann“, freut sich Pfarrer Werner-Christian Jung, der das Projekt intensiv begleitet und auch die Förderanträge auf den Weg gebracht hat.

Foto: Mit großer Begeisterung haben die Kinder ihr neues Spiel-Areal, das Baum-Mikado, auf dem Außengelände der Evangelischen Kindertagesstätte Arche in Beschlag genommen. Offiziell eingeweiht wird das Projekt, an dem viele mitgewirkt haben, im September. Foto: KITA Arche