Veröffentlicht am 22. August 2019 von wwa

WISSEN – Das Rätsel um das Wissener „UFO“ ist gelöst. Was da am frühen Montagabend, 19. August 2019, von Wissen aus am Himmel in Richtung Nord-Osten gesichtet worden war, ist tatsächlich ein Heißluftballon. Auffällig war dessen hohe, schmale Form; ganz anders als der typische „Tropfen“, den man auch im Wisserland häufiger sieht. Ein aufmerksamer Leser und eine Leserin wiesen uns daraufhin, dass die Form doch der eines Schraubendrehergriffs gleicht.

Auf Nachfrage konnten Angelika und Michael Kloss vom Aeronautic-Team Waldbröl dies bestätigen. Es handelt sich um einen Heißluftballon der Firma Wera/Schraubendreher in Sonderform und leider nicht um ein UFO mit kleinen grünen Männchen an Bord.

Im Juni 2010 startete das Aeronautic-Team mit gleich Ballonen vom Gelände des Wissener Angelsportvereins im Frankenthal aus. Leider spielte das Wetter nicht so recht mit, es war trübe, was die Sicht etwas einschränkte. Es ging in Richtung Süd-Osten.