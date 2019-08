Veröffentlicht am 22. August 2019 von wwa

MAINZ – Bätzing-Lichtenthäler: Land handelt vorausschauend, versorgend, vor Ort – „Land schafft Arzt – das ist die Überschrift und Inhalt unseres Gesetzentwurfes“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler anlässlich der ersten Beratung des Entwurfs eines Landesgesetzes zur Sicherstellung der ärztlichen Grundversorgung in der Plenardebatte am Donnerstag, 22. August 2019. „Das Gesetz ist eine konkrete Maßnahme unserer Landarzt-Offensive sowie der Initiative zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Zentrales Ziel ist dabei die Gewinnung von Ärztinnen und Ärzten, denn wir brauchen zukünftig mehr Hausärztinnen und Hausärzte, besonders auf dem Land.“

Rheinland-Pfalz ist eines der ersten Bundesländer, dass die Landarztquote einführt. Bereits ab dem Wintersemester 2020/2021 ist damit durch eine Vorabquote eine bestimmte Anzahl an Studienplätzen von vorne herein für die Fachrichtungen Allgemeinmedizin bzw. Öffentliches Gesundheitswesen vorgesehen. „Gemessen an den heutigen Studierendenzahlen bedeutet das ganz konkret: 16 bis 17 Studierende werden pro Semester zukünftig über die beiden Quoten ein Studium beginnen können. Unser Gesetzentwurf eröffnet so auch Bewerberinnen und Bewerbern mit gutem Abitur, aber nicht zwingend mit Spitzenabitur, den Weg zu einem Studienplatz in der Medizin“, betonte Bätzing-Lichtenthäler.

„Die Sicherstellung der ärztlichen, besonders der hausärztlichen, Versorgung in den ländlichen Regionen unseres Landes zählt zu den wichtigsten gesundheitspolitischen Zielen der Landesregierung. Dazu haben wir ein vielfältiges Maßnahmenbündel geschnürt; auch mit dem vorliegenden Gesetzentwurf tragen wir dafür Sorge. Das Land handelt vorausschauend, versorgend und vor Ort“, so die Gesundheitsministerin.