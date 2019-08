Veröffentlicht am 22. August 2019 von wwa

KOBLENZ – Die BUGA-Freunde Koblenz veranstalteten zu ihrem 10. Geburtstag mit ein Bürgerfest im Rahmen der Koblenzer Gartenkultur im Park des Kurfürstlichen Schlosses Koblenz. Der größte Koblenzer Bürgerverein wollte sein Jubiläum gemeinsam mit allen Koblenzerinnen und Koblenzern, Menschen aus der Region und den spontan anwesenden Gästen gebührend feiern. Es wurde ein toller Event mit vielen Programmpunkten. Die Persönlichkeiten, die die BUGA 2011 nach Koblenz holten und durchführten waren an diesem Tag natürlich anwesend. Thomas Schilling, Vorsitzender der BUGA-Freunde Koblenz eröffnet die Veranstaltung auf einer Bühne unmittelbar vor dem Koblenzer Schloss. Katrin Wolf moderiert das Programm gemeinsam mit Willi und Ernst und stellt die Fragen an die „BUGA-Macher“ von damals und die heutigen Akteure. Gemeinsam blickten sie zurück auf die Ereignisse rund um die Koblenzer BUGA und die Vereinsgeschichte. Zukunftsgerichtet wurde natürlich auch das Thema BUGA 2029 im Mittelrheintal aufgegriffen. Das musikalische Bühnenprogramm boten Künstlerinnen und Künstler, mit einem besonderen Bezug zu Koblenz und der BUGA, waren mit von der Partie und präsentieren ihre Beiträge jeweils 30 Minuten lang. Mitmachaktionen, kreatives Gestalten, Informationsstände, ein kleiner Jahrmarkt, der Drache Kokosnuss, Summi – die lustige Biene, die Ausstellung „Kennen Sie Koblenz“ und vieles mehr erlebten die Besucher im gesamten Schlosspark. Regionale Genusspartner boten ihre Produkte an und sorgen für das leibliche Wohl. Besondere Gäste wie der DSDS Kandidat Lukas Otte, ein Koblenzer Eigengewächs, sowie der Koblenzer Sinto Lulo Reinhardt und sein Trio beendeten fast regenfrei das gelungene Fest im Schlosspark bei dem viel gesungen und sogar getanzt wurde. (mabe) Fotos: M. Becker