Veröffentlicht am 1. September 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Politisch gesellschaftlicher Infoabend im Haus Felsenkeller – Am Donnerstag, 12. September, von 19 bis 22 Uhr wird über Populismus und Social Media informiert und diskutiert. In dieser Veranstaltung geht es um aktuelle populistische Erscheinungen in Deutschland und Europa. Im Fokus stehen die populistische Logik und erfolgreiche Meinungsbildungsstrategien in den sozialen Netzwerken. Es werden Positionen unterschiedlicher populistischer Akteure und Parteien mit extremen Einstellungen verglichen. Neben den Aktivitäten in sozialen Netzwerken geht es darum, einschlägige Webseiten, die mitunter harmlos, modern und jugendlich aussehen, auf ihre antidemokratische, fremdenfeindliche oder rassistische Ideologie hin zu untersuchen. Da es bestimmte extremistische politische Gruppen sehr gut beherrschen, die Möglichkeiten sozialer Netzwerke und deren Werkzeuge zu nutzen, sind tiefgehende Einblicke nötig.

Seit einiger Zeit finden sich nun schon Vertreter einer populistischen Partei in Länderparlamenten und im Deutschen Bundestag. Um sich besser vor diesen Einflüssen schützen zu können, ist es wichtig, die Logik und Strategie, die dahintersteckt, zu kennen.

Kostenbeitrag: 5 Euro. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de. Es wird um eine Anmeldung mind. 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn gebeten!