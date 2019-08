Veröffentlicht am 22. August 2019 von wwa

DÜRRHOLZ – Sattelanhänger in Dürrholz aufgeschlitzt – Paket entwendet – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 20. auf 21. August 2019, wurde die Plane eines in der Industriestraße abgestellten Sattelanhängers aufgeschlitzt und ein Paket der Ladung entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei