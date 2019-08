Veröffentlicht am 22. August 2019 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in Wissen – eine Person verletzt – Am Mittwochmorgen, 21. August 2019, gegen 07:40 Uhr, befuhr eine 41jährige Fahrzeugführerin eines Renault Megane den Köttinger Weg und hatte die Absicht, dem weiteren Verlauf der abknickenden Vorfahrtstraße (Linkskurve) in Richtung Paffrather Straße zu folgen. Bedingt durch die Blendung der noch tiefstehende Sonne geriet sie im Kurvenbereich zu weit nach links und stieß mit einem Audi Q2 einer 51jährigen Fahrzeugführerin, die die Strecke im Gegenverkehr befuhr, zusammen. Nach dem Anstoß wurde der Audi Q2 mit dem Fahrzeugheck noch gegen die Befestigungspfosten eines Verkehrszeichens geschleudert. Die 51jährige erlitt durch den Aufprall Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der von der Polizei mit circa 20.000 Euro beziffert wird. Quelle: Polizei