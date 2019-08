Veröffentlicht am 21. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Landfrauentag 2019 „Steh auf Queen“ – Am Freitag, dem 20. September 2019 findet in der Stadthalle in Betzdorf der LandFrauentag 2019 statt. Die Bestsellerautorin und zweifache Mutter Nicole Staudinger stellt dort einen Querschnitt ihrer vier Bestseller-Bücher vor. In der Leseshow ermutigt die Autorin sich nicht unterkriegen zu lassen und dem Leben schlagfertig entgegenzutreten. Beginn ist um 19.00 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr. Für den Bezirk Altenkirchen sind Karten zum Preis von 10,00 Euro bei Heike Fuchs, Bachenberg, Tel.: 02681/984732 erhältlich.

Der Deutsche LandFrauentag 2020 findet in Essen statt. Die Bezirke Altenkirchen, Flammersfeld und Weyerbusch bieten gemeinsam eine Tagesfahrt nach Essen an. Jedem Bezirk stehen nur 15 Eintrittskarten für diese Veranstaltung zur Verfügung. Da diese Karten schon im Oktober verbindlich bestellt werden müssen, bitten wir um frühzeitige Anmeldung – für den Bezirk Altenkirchen bei Heike Fuchs, Bachenberg Tel.: 02681/984732.

In der Zeit vom 25. August bis zum 29. September 2019 wird die Bezirksvorsitzende Bärbel Schneider vertreten durch Heike Fuchs, Bachenberg.