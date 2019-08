Veröffentlicht am 21. August 2019 von wwa

KIRCHEN – VG Feuerwehr Kirchen stellt sich und ihr Aufgabengebiet dem neuen Verbandsgemeinderat vor – Am Montagabend, 19. August 2019, fand eine gemeinsame Informationsveranstaltung mit Mitgliedern der VG Feuerwehr Kirchen und dem neu gewählten Verbandsgemeinderat im und vor dem Feuerwehrhaus Kirchen statt.

Durch die letzte Kommunalwahl wurden einige neue Mitglieder in den Verbandsgemeinderat Kirchen gewählt, die bisher noch nicht in diesem Gremium vertreten waren. Dies gilt analog für die gewählte Feuerwehrfachkommission. Beide Gremien entscheiden über die finanzielle Ausstattung der Verbandsgemeindefeuerwehr, einem der größten Kostenfaktoren im VG-Haushalt. Die Wehrleitung hatte die Idee, so den Ratsmitgliedern einen Überblick über die Aufgaben, Organisation, Probleme der VG-Feuerwehr geben.

Der erste Teil der Veranstaltung fand im Schulungsraum des Feuerwehrhauses Kirchen statt. VG Bürgermeister Maik Köhler begrüßte alle anwesenden Mitglieder des VG Rates, Mitarbeiter der Verwaltung und die Wehrleitung. Wehrleiter Ralf Rötter gab mit dem ersten Vortrag einen Überblick über die Strukturen und Aufgabengebiete der VG Feuerwehr Kirchen. Gezeigt wurden zudem Einsatzstatistiken, geplante Anschaffungen und die personelle und materielle Entwicklung der Feuerwehr.

Im nächsten Vortrag stellte der stellvertretende Wehrleiter Thomas Wickler das Themengebiet Aus- und Fortbildung der einzelnen Feuerwehrkameraden vor. Welche Ausbildung erhält ein Feuerwehrmann, wenn er in die Feuerwehr eintritt? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein für eine Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger? Wie lange dauert es z.B. zum Oberbrandmeister befördert zu werden? Das wurde in dem sehr ausführlichen und informativen Vortrag erklärend dargestellt. Wickler ging zudem auf das Thema der persönlichen Schutzausrüstung ein und gab den aktuellen Stand der Arbeitsgruppe zum Thema Neuanschaffung einer Feuerwehreinsatzkleidung wieder. Zudem gab er Informationen zu der im Februar 2018 eingerichteten First Responder Einheit der Feuerwehr Friesenhagen.

In einem weiteren Vortrag referierte der stellvertretende Wehrleiter Steffen Kappes über die Themen Digitalfunk, digitale Alarmierung und dem Kommunikationswesen in der VG Feuerwehr. Er gab weiter einen Überblick über das Thema Atemschutz und Führungsdienst.

Anschließend gab der Leiter des Fachbereiches Presse- und Medienarbeit (PUMA) und Pressesprecher der VG Kirchen Florian Jendrock einen Überblick über die praktische Arbeit zum Thema Pressearbeit.

Nach gut eineinhalb Stunden und vielen Fragen der einzelnen Ratsmitglieder zu verschiedenen Themen, ging es zusammen in die Fahrzeughalle und auf den Feuerwehrplatz. Dort wurden auf mehreren Stationen die verschiedenen Spezialgebiete der VG Feuerwehr anschaulich vorgestellt. Auf die Vorführung der primären Standardaufgaben der Feuerwehr, wie die Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung wurde bewusst verzichtet, weil diese Bereiche in den kommenden Abschlussübungen in den einzelnen Löschzügen für die Öffentlichkeit abgehandelt werden.

Die einzelnen Stationen der Spezialgebiete waren:

Vorstellung der Bambini Feuerwehr Kirchen mit den Betreuerinnen und Kindern Infostand über die VG Jugendfeuerwehren und Gewinnung von Feuerwehrkameraden in den Einsatzdienst Vorstellung der Führungsstaffel mit dem Einsatzleitwagen der VG Feuerwehr Vorstellung Ausrüstung Ölwehr der Feuerwehr Brachbach und das Feuerwehrboot Gefahrstoffzug mit dem Dekontamination Fahrzeug des Landkreises Altenkirchen Vorführung der Höhensicherungsgruppe der VG Feuerwehr mit dem hochklettern an der Unterseite der Drehleiter Besichtigung der Funkeinsatzzentrale (FEZ). Zum Schluss bedankten sich der VG Bürgermeister Maik Köhler und die Ratsmitglieder über die sehr ausführliche und informative Veranstaltung. (codi) Fotos: VG Feuerwehr Kirchen (PUMA)