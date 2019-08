Veröffentlicht am 21. August 2019 von wwa

HOF – Tankbetrug an der Aral-Tankstelle in Hof – An der Aral-Tankstelle in Hof betankte am Donnerstag, den 15. August 2019, um 18:41 Uhr der Fahrer eines silberner BMW-Kombi mehrere Behältnisse mit Benzin und verließ das Tankstellengelände ohne zu bezahlen. An dem Fahrzeug befanden sich keine Kennzeichen. Auffällig war, dass an dem silbernen BMW-Kombi eine schwarze Motorhaube montiert ist. Wer kann weitere Angaben zu diesem auffälligen Fahrzeug und dessen Besitzer machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg unter 02662-95580 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei