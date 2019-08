Veröffentlicht am 21. August 2019 von wwa

KIRBURG – Verkehrsunfall auf der L 294 – Radfahrer verletzt – In Höhe der Abfahrt zur Skaterrampe kam es auf der L 294 am Dienstagmorgen, 20. August 2019, um 06:00 Uhr zu einer Kollision zwischen einem abbiegenden Fahrradfahrer und einem daran vorbeifahrenden PKW. Der Fahrradfahrer stürzte und musste nach der notärztlichen Erstversorgung zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Quelle: Polizei