21. August 2019

WISSEN – Verkehrsunfall auf der B 62 – Radfahrer verletzt – Am Dienstag, 20. August 2019, gegen 22:09 Uhr, befuhr ein 55jähriger Fahrzeugführer mit seinem Opel Zafira die B 62 aus Richtung Nisterbrück kommend in Fahrtrichtung Regio-Bahnhof. An der Einmündung Güterbahnhof (K 66) bog er nach links in diese Straße in Richtung Altstadtkreisel ab. Im Einmündungsbereich stand ein unbeleuchteter 27jähriger Fahrradfahrer, der nach links auf die B 62 in Fahrtrichtung Regio-Bahnhof einbiegen wollte. Nach Zeugenaussagen fuhr der Opelfahrer die Kurve zu weit innenseitig, sodass es zur Kollision mit dem wartenden Radfahrer kam. Der 27jährige stürzte vom Fahrrad und erlitt Verletzungen, am Pkw entstand geringer Sachschaden. Quelle: Polizei