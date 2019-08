Veröffentlicht am 21. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Seniorenfeier der Kreisstadt Altenkirchen am Freitag, 6. September 2019 in der Stadthalle – Sehr herzlich laden der Stadtrat und Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt alle Bürgerinnen und Bürger ab dem vollendeten 75. Lebensjahr mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin aus der Stadt Altenkirchen zur diesjährigen Seniorenfeier ein. Ehepartner, die jünger als 75 Jahre sind, sind ebenfalls eingeladen. Sollte jemand pflegebedürftig sein und nur mit Begleitperson teilnehmen können, kann auch der pflegende Angehörige sie zu dieser Veranstaltung begleiten. Der unterhaltsame Nachmittag ist am Freitag, 6. September in der Stadthalle Altenkirchen und beginnt um 14:30 Uhr.

Durch das vielfältige Programm führen der Erste Beigeordnete Paul Josef Schmitt und der Beigeordnete Rüdiger Trepper. Der bekannte Musiker Walter Siefert wird mit seinem Akkordeon für die musikalische Untermalung des Nachmittags zuständig sein. Der beliebte Westerwälder Wirbelwind – Carmen Neuls – wird auf der Bühne aus ihrem „Nähkästchen des Alltags“ schwadronieren. Die Kinder der Kita Glockenspitze und die Ehrenamtsgruppe „Ich bin dabei!“ sind ebenso mit von der Partie. Das DRK Seniorenheim wird es sich auch dieses Jahr nicht nehmen lassen, und mit einem Programmpunkt auftreten.

Selbstverständlich gibt es auch wieder Kaffee, Kuchen, herzhafte Brötchen und eine Verlosung von Hand – und Werkarbeiten des Mehrgenerationen Hauses Altenkirchen sowie die jedes Jahr mit Spannung erwartete Ehrung der ältesten Teilnehmerin und des ältesten Teilnehmers. Ende der Veranstaltung wird gegen 17 Uhr sein.

Ein Bus fährt wie folgt:

13:40 Uhr ab Haltestelle Leuzbach

13:45 Uhr ab DRK-Seniorenzentrum Altenkirchen

13:50 Uhr ab Ecke Einfahrt Leuzbacher Weg/ Theodor-Fliedner-Haus

13:57 Uhr ab Honneroth I (Schillerstraße)

14:00 Uhr ab Honneroth II (FEBA-Grundschule)

bis zur Stadthalle Altenkirchen.

Die Rückfahrt erfolgt in umgekehrter Richtung. Eine Anmeldung ist im Rathaus, bei Rebecca Seuser, Telefon: 85-250 oder E-Mail rebecca.seuser@vg-altenkirchen möglich.