Veröffentlicht am 21. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Beratungs- und Gesprächsangebot des Hospizverein Altenkirchen e.V. in Altenkirchen, Wissen und Niedersteinebach – Seit April 2019 bietet der Hospizverein Altenkirchen e.V. eine offene Hospiz- und Palliativsprechstunde in drei Seniorenzentren im Kreisgebiet an. Einmal im Monat besteht die Gelegenheit für Betroffene, Bewohner, Mitarbeiter und Zugehörige sich über die Unterstützung des Hospiz- und Palliativberatungsdienstes in der letzten Lebensphase zu informieren. Dieses Angebot gilt darüber hinaus auch für alle Interessierten der Region. Die Beratung wird durch die Hospizfachkräfte des Hospizverein Altenkirchen e.V. kostenfrei angeboten. Sie haben ein offenes Ohr und nehmen sich Zeit ihre Fragen zu beantworten.

Die Sprechstunden finden wie folgt statt:

Ev. Altenzentrum „Theodor-Fliedner-Haus“ in Altenkirchen im Hospizbüro:

jeden ersten Donnerstag im Monat von 16-18 Uhr

St. Josef Seniorenzentrum Wissen in der Cafeteria:

jeden ersten Montag im Monat von 16-17 Uhr

Seniorenzentrum „Haus am Park“ in Niedersteinebach im Büro der Einrichtungsleitung:

jeden ersten Mittwoch im Monat von 16-17Uhr

Selbstverständlich können sie auch jederzeit individuell einen Termin nach telefonischer Absprache unter Tel.: 02681-879658 mit den Hospizfachkräften vereinbaren. Die Einrichtungsleiter*innen und die Hospizkoordinatorinnen hoffen, dass viele Menschen von dem Angebot Gebrauch machen und freuen sich auf das Gespräch. (anpl) Foto: Hospizverein Altenkirchen