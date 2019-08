Veröffentlicht am 21. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Endlich Gebärdensprache in Altenkirchen lernen – Dreitageskurs für Einsteiger von 19. bis 21. September – Haben Sie schon einmal versucht, ohne Worte zu kommunizieren? Haben Sie sich schon oft gefragt, wie gehörlose miteinander „sprechen“? Oder haben Sie schon einmal im Fernsehen die Nachrichten gesehen, wo rechts oder in einem kleinen Fenster am Bildschirmrand jemand mit den Händen gestikuliert? Begegnen Sie gelegentlich Menschen auf der Straße, die sich stimmlos verstehen? Oder haben Sie beruflich manchmal mit gehörlosen Menschen zu tun?

Im Rahmen der Inklusion bekommt die Gebärdensprache eine immer größere Bedeutung und wird zunehmend mehr benutzt. Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen bietet jetzt einen Einsteigerkurs für Menschen ohne jegliche Vorkenntnisse in Altenkirchen an.

Der Kurs findet am Donnerstag, 19. September und Freitag, 20. September jeweils von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr und am Samstag, den 21. September in der Zeit von 9 Uhr bis 13 Uhr in den Räumlichkeiten der Kreisvolkshochschule in der Rathausstraße 12 statt.

Mitmachen kann jeder Interessierte von 12 bis 99 Jahren. Es wird eine Gebühr von 120 Euro bei zehn Teilnehmenden oder 150 Euro bei acht Teilnehmenden erhoben. Schüler und Studenten zahlen die Hälfte. Die Kursgebühr beinhaltet auch Arbeitsmaterial und ein Teilnahmezertifikat. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per E-Mail unter: kvhs@kreis-ak.de entgegen.