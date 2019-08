Veröffentlicht am 21. August 2019 von wwa

HORHAUSEN-BURGLAHR – Standortinitiative Marktplatz Region Horhausen lädt zur Teilnahme an der Unternehmerwanderung am Sonntag, 8. September, nach Burglahr ein – Der Vorstand der Standortinitiative Marktplatz Region Horhausen lädt zur Teilnahme an der Unternehmerwanderung am Sonntag, 8. September, ein. Treffpunkt ist um 9:30 Uhr auf dem Kardinal-Höffner-Platz in Horhausen. Um 10 Uhr geht es auf „Schusters Rappen“ nach Burglahr, zum Alvenslebenstollen los. Dort findet um 13 Uhr eine fachkundige Führung im Stollen statt. Unter folgenden Optionen können Wanderfreunde wählen: Erstens Teilnahme an der kompletten Wanderung, incl. Imbiss, Führung durch den Alvenslebenstollen und abschließend Einkehr in eine Gaststätte in Horhausen. Zweitens: Teilnahme an einem Teil der Wanderung, nur Hin- oder Rückweg und Teilnahme an der Führung und dem Imbiss. Drittens: Nur Teilnahme an der Führung und dem Imbiss. Für eine kleine Stärkung während der Wanderung wird ebenfalls gesorgt.

Die Teilnahme ist für alle kostenlos! Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit sich gegenseitig näher kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Da für die Führung die Teilnehmerzahl angemeldet werden muss und für den Imbiss die ausreichende Menge an Essen und Trinken vorrätig sein soll, bittet die Vorsitzende Rita Dominack-Rumpf (Pleckhausen) um Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 05. September 2019: rita@lern-raum.de. Gerne dürfen auch Familienmitglieder, Mitarbeiter oder Freunde der Mitglieder der Standortinitiative teilnehmen. Bitte beachten: Festes Schuhwerk, wetterabhängige Kleidung und flüssige Verpflegung für unterwegs. Der Vorstand freut sich über viele Teilnehmer.

Foto: Der Alvenslebenstollen in Burglahr ist das Ziel der Unternehmerwanderung am Sonntag, 8. September.