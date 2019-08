Veröffentlicht am 21. August 2019 von wwa

HERDORF – “Erfolg muss trainiert werden” – Atemschutzgeräteträger der VG-Feuerwehr Daaden-Herdorf vertiefen ihr Wissen – Am Samstag, den 17. August 2019 trafen sich 30 Teilnehmer und Ausbilder zu einem Workshop für Atemschutzgeräteträger.

Wie öffne ich eine heiße Tür, was können die Wärmebildkameras der verschiedenen Einheiten und wie rette ich am effektivsten mich selbst oder verletzte Kameraden – all dies sind wichtige Punkte, die ein Atemschutzgeräteträger in seiner Laufbahn beherrschen sollte. Einen Workshop hierzu gab es innerhalb der VG Daaden-Herdorf zuletzt vor zwei Jahren, seitdem sind viele neue Kameraden hinzugekommen, die unter Atemschutz arbeiten dürfen. Aber auch die erfahreneren Einsatzkräfte profitieren von der regelmäßigen Zusatzausbildung, da es immer wieder neue Techniken und neues Material gibt, mit dem man sich befassen sollte. Daher gab es in diesem Jahr eine Neuauflage dieser internen Weiterbildungsmöglichkeit. An insgesamt vier Stationen wurde in Theorie und Praxis ausgebildet. Ausgearbeitet wurden diese von Atemschutzgerätewarten der Verbandsgemeinde.

„Ich blicke in leicht erschöpfte, aber auch zufriedene Gesichter, was mir sagt, dass dieser Workshop ein Erfolg war. Ich hoffe jeder von euch kann etwas für sich und seine kommenden Einsätze mitnehmen“, so Wehrleiter Matthias Theis bei seiner Verabschiedung. Auch die Teilnehmer und Ausbilder sind sich einig: Erfolg muss trainiert werden, gerade wenn es um dieses „heiße Thema“ geht – und das jederzeit gern wieder in einem Workshop wie diesem. (ace) Fotos: FFW Dadden-Herdorf