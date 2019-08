Veröffentlicht am 29. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Filmstars gesucht! – Filmprojekt der Kreisjugendpflege in den Herbstferien – Auf junge Menschen im Alter von 11 bis 17 Jahren, die sich für kreative Mediengestaltung interessieren, wartet in den Herbstferien ein kreatives Angebot im Kreismedienzentrum Altenkirchen.

Gesucht werden Nachwuchskameraleute, Drehbuchautoren und angehende Filmstars. Erlebt werden kann der komplette Weg einer Filmproduktion: von der ersten Idee bis hin zum fertigen Film. Die Jugendlichen sind verantwortlich für die verschiedenen Kameraeinstellungen, das Storytelling, die Ausleuchtung und den Videoschnitt.

Nicht zu vergessen ist das Erlebnis der eigenen Wirkung und Präsenz des Schauspiels vor der Kamera. Am Ende der Woche werden die Familien und Freunde zur Premieren-Filmvorführung eingeladen. Die Leitung des Filmprojektes liegt in Händen des Bonner Medientrainers Christian Klünter. Das Projekt läuft von Montag, 7. Oktober bis Freitag, 11. Oktober, täglich von 9 bis 16 Uhr im Kreismedienzentrum Altenkirchen. Die Kosten liegen bei 44 Euro ohne Verpflegung. Anmeldungen richten Erziehungsberechtigte bitte an die E-Mail Adresse: anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de.