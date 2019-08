Veröffentlicht am 30. August 2019 von wwa

WEYERBUSCH – Backes Tag am 22. September 2019 im historischen Raiffeisen-Backhaus, Weyerbusch – Wer Interesse am Zubereiten und Brot backen hat, meldet sich bitte bei Udo Bettgenhäuser bis zum 19. September 2019 an. (Tel. 02686-1255). Auch Nicht-Vereinsmitglieder können gerne mitmachen!

Es wird um circa 08:00 Uhr angeheizt. Gegen 09:30 Uhr wird mit den Backvorbereitungen, Teig rühren, kneten und die Brote formen, begonnen an. Ab circa 11:30 Uhr wird dann gebacken. Näheres zu den Uhrzeiten, bitte bei der Anmeldung erfragen.

Als ein besonderes Highlight wird an diesem Tag, vor dem Brot backen, Pizza gebacken, die dann direkt verzehrt werden kann.