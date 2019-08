Veröffentlicht am 20. August 2019 von wwa

DÖTTESFELD – Schützenfest in Döttesfeld – traditionell mit großem Zapfenstreich beendet – Zwischen dem 17 und 19 August war Döttesfeld in Feierlaune. In der Wiedtalgemeinde an der Grenze der Kreise Altenkirchen und Neuwied feierten die Schützen, wie seit vielen Jahrzehnten, ihren neuen König. Der heißt mal wieder Dietmar Nies. Ein Wiederholungstäter, der nun mit seiner siebzehnjährigen Tochter Mira, die in Bad Honnef zur Schule geht, die Döttesfelder Schützen 2019 bis 2020 repräsentieren wird. Die neue Schülerprinzessin Julia Hoffmann ist erst sieben Jahre jung und geht in die zweite Klasse der Grundschule in Neustadt. Im Festzelt am Schützenhaus gab es drei Tage buntes Programm, bei dem garantiert für jeden etwas dabei war. Am Sonntag zogen die Döttesfelder Schützen mit ihren befreundeten Schützenvereinen und Schützengesellschaften, der SG Altenkirchen, SBR Birken-Honigsessen, SG Hamm, SV Leuzbach-Bergenhausen, SV „Im Grunde“ Marenbach, SV Maulsbach, SV „Adler“ Michelbach KKSV Orfgen und Schützengilde Raubauch, im großen Festumzug durch Döttesfeld. Beendet haben die Feierlichkeiten die Oberlahrer Westerwaldmusikanten. Das Orchester präsentierte, beleuchtet von den Pechfackeln der Puderbacher Feuerwehr, den großen Zapfenstreich, der mit der feierlichen Nationalhymne endete. Gänsehautfeeling auch bei den Gästen aus den Nachbargemeinden, dem Puderbacher Verbandsbürgermeister, den Feuerwehrkameraden aus Oberlahr, den Trabifreunden und vielen Menschen von Oberähren bis Güllesheim. Für viele ist das traditionelle Schützenfest im Zelt ein Muss, bei dem man gemütlich bei toller Livemusik feiern kann, immer alte Freundschaften pflegen und neue besiegeln kann. (mabe) Fotos: M. Becker / R. Wachow Weitere Fotos finden sich in der Fotogallerie