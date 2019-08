WISSEN – Verkehrsunfall in Wissen

Veröffentlicht am 20. August 2019 von wwa

WISSEN – Auffahrunfall in Wissen – Am Montag, 19. August 2019, gegen 16:50 Uhr, befuhren ein 31jähriger Fahrzeugführer eines KIA und nachfolgend ein 51jähriger Fahrzeugführer eines Motorrades BMW die Straße Im Buschkamp in Richtung Bahnhofstraße und mussten dort zunächst vor der Rotlicht zeigenden Ampel warten. Danach bogen beide nach rechts auf die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof ab. Nach circa 30 Meter musste der vorausfahrende 31jährige verkehrsbedingt abbremsen.

Dies hatte der Kradfahrer vermutlich infolge von ungenügendem Sicherheitsabstand und Unachtsamkeit zu spät bemerkt und fuhr auf den KIA auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Quelle: Polizei