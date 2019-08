Veröffentlicht am 19. August 2019 von wwa

BETZDORF – Politischer Aschermittwoch der CSU 2020: Wer fährt mit nach Passau? – Der CDU-Kreisverband Altenkirchen plant eine zweitägige Fahrt zum Besuch des Politischen Aschermittwochs der CSU im Jahr 2020. Insgesamt 50 Plätze sind für die traditionsreiche Veranstaltung der bayerischen Schwesterpartei für die Reisegruppe der heimischen CDU reserviert. Abfahrt per Bus Richtung Niederbayern ist am Dienstag, dem 25. Februar, um 8 Uhr ab Betzdorf. Gegen 16 Uhr erreicht man Passau. Nach dem Check Inn im Vier-Sterne-Hotel Atrium Garni steht der Rest des Tages zur freien Verfügung. Am Mittwoch, dem 26. Februar, geht es nach dem Frühstück im Hotel zum Politischen Aschermittwoch in der Dreiländerhalle. Beginn ist um 10 Uhr. Die Veranstaltung dauert bis etwa 13 Uhr. Die Rückkehr im Kreis Altenkirchen ist für etwa 22 Uhr geplant. Die Kosten für Übernachtung und Frühstück betragen 98 Euro pro Person. Anmeldungen sind bis zum 28. August möglich. Interessenten – natürlich auch Nicht-Mitglieder – wenden sich an die CDU-Kreisgeschäftsstelle in Betzdorf (Tel.: 02741 – 9365402, E-Mail: info@cdu-Kreisverband-Altenkirchen.de).