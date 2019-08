Veröffentlicht am 19. August 2019 von wwa

BETZDORF – Angesägter Baum fällt auf Straße – Am Sonntagnachmittag, 18. August 2019, fiel ein Ahornbaum auf den Drosselweg und blockierte ihn. Die alarmierten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass der etwa 30 cm starke Stamm bis auf wenige Zentimeter kurz über dem Boden angesägt war. Die vorgefundenen Holzspäne schienen aber nicht frisch zu sein. Es wird nach der Spurenlage davon ausgegangen, dass der Baumstamm mit einer Kettensäge waagerecht angesägt und sich selbst überlassen wurde. Es war dann eine Frage des Zufalles, wann der Baum fiel. Der Baum stand im Einmündungsbereich zwischen Scheuerfelder Straße und Drosselweg auf einem Grundstück der Gemeinde. Die Polizei Betzdorf ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 9260 entgegen. Quelle: Polizei