ETTERSEN – Sitzung des Ortsgemeinderates Rettersen am Mittwoch, 04. September

Veröffentlicht am 19. August 2019 von wwa

RETTERSEN – Sitzung des Ortsgemeinderates Rettersen am Mittwoch, 04. September – Am Mittwoch, 04. September 2019, ab 19:30 Uhr findet in Rettersen im Bürgerhaus eine öffentliche Ortsgemeinderatssitzung statt.

Tagesordnung:

Verpflichtung von zwei Ratsmitgliedern

Ehrung des bisherigen Ortsbürgermeisters und der ausgeschiedenen Ratsmitglieder

Beschlussfassung über Bekämpfung von Wühlmäusen (Sport-/Spielplatz)

Dorffest 2019, Rückschau

Verschiedenes

Einwohnerfragestunde

Norbert Anhalt – Ortsbürgermeister