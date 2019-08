Veröffentlicht am 19. August 2019 von wwa

WISSEN – Bernhard Henn ist seit 60 Jahren Mitglied der Westerwald Bank – Bernhard Henn aus Wissen-Schönstein ist seit 60 Jahren Mitglied der Westerwald Bank. Das heißt konkret: Es war 1959, als er Mitglied der damaligen Volksbank Wissen wurde, die später in der Westerwald Bank mit heute rund 90.000 Mitgliedern aufging. Der Wissener Marktbereichsleiter der Genossenschaftsbank, Georg Rödder, gratulierte Henn und überreichte ihm eine Unternehmenschronik. Zudem dankte er ihm für seine langjährige Treue.

Wer Mitglied der Westerwald Bank wird, beteiligt sich mit einem oder mehreren Geschäftsanteilen im Wert von jeweils 25 Euro an der Genossenschaft. Maximal kann ein einzelnes Mitglied zehn Anteile erwerben. In den letzten Jahren wurde hierauf eine Dividende von vier Prozent ausgeschüttet. Die Mitglieder sind auch Miteigentümer, entscheiden durch die Vertreterversammlung aktiv und demokratisch mit über die Ausrichtung des Unternehmens. Foto: Westerwald Bank

Foto: Marktbereichsleiter Georg Rödder (rechts) von der Westerwald Bank in Wissen gratuliert Bernhard Henn zum Jubiläum.