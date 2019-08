Veröffentlicht am 19. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Tag des offenen Denkmals in der Verbandsgemeinde Altenkirchen – Am Sonntag, 8. September 2019, können wieder viele historische Schätze der Region besichtigt werden und kompetente Ansprechpartner/innen stehen für Fragen zur Verfügung. Auch die Alte Schmiede in Ölsen-Friedenthal hat wieder geöffnet und Schmied Wilfried Kirchner wird mit einer Schmiedevorführung die Werkstatt aus dem Jahre 1878 wieder zum Leben erwecken. In Rimbach können Baubegeisterte ein Mini-Fachwerkhaus aufbauen oder in Mehren einen Aufenthalt im „Bullesje“ (Dorfgefängnis aus 1547) erleben.

Da die meisten romanischen Dorfkirchen aus dem 12. Jahrhundert werktags nicht geöffnet sind, ist der Tag des offenen Denkmals die Gelegenheit, um diese Schmuckstücke der Vergangenheit in Augenschein zu nehmen. Auch in der Verbandsgemeinde Flammersfeld sind Denkmale zu besichtigen. Geöffnet sind, jeweils von 11 bis 16 Uhr, das Raiffeisen-Museum in Flammersfeld, der Alvenslebenstollen der Grube Louise und der Förderturm Grube Georg.

Die Öffnungszeiten der Altenkirchener Denkmale und Führungen finden sich auf der Website der VG Altenkirchen oder direkt bei der Stiftung Denkmalschutz unter www.tag-des-offenen-denkmals.de