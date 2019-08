Veröffentlicht am 19. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Emily Kunz in der Nationalmannschaft – Aufgrund ihrer beachtlichen Erfolge auf internationaler Bühne erhielt die erst zwölfjährige SPORTING-Athletin eine Einladung zum Bundeskadertraining am Bundesstützpunkt in Nürnberg. Unter besten Rahmenbedingungen wurde drei Tage hintereinander intensiv mit den besten Sportlern der Republik trainiert.

Mit einigen neuen Eindrücken kehrt die amtierende Deutsche Meisterin zurück und blickt zukünftigen Erfolge und einsetzen für die Deutsche Nationalmannschaft positiv entgegen.

Für den Anfängerkurs, der in den nächsten Wochen starten soll, sind noch einige Plätze zu vergeben. Wer diesbezüglich Interesse hat, sollte nicht lange warten, sich unter www.sporting-taekwondo.de oder telefonisch unter 0160 9450 47 97 zu melden.