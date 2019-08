Veröffentlicht am 19. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Qualität in der Kindertagespflege – Acht Teilnehmerinnen, die seit November 2018 im Rahmen des Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch (QHB) mit 300 Unterrichtseinheiten ausgebildet werden, setzen nun ihre Ausbildung fort und steigen in den Betreuungsalltag ein. Zehn bereits erfahrene Tagesmütter kommen hinzu.

Dadurch, dass alle Teilnehmenden in der Betreuung von Kindern tätig sind, entsteht eine enge Theorie-Praxis-Verzahnung und konkrete Alltagssituationen können im Kurs reflektiert und behandelt werden. Darüber hinaus beschäftigen sich die Frauen während der 140 Unterrichtseinheiten intensiv mit den Themen Entwicklungsbegleitung, Frühpädagogik, Erziehungspartnerschaft, Erziehungsstile, Gesundheit und Ernährung, Vertretungsmodelle oder Umgang mit Konflikten.

„Wir freuen uns, dass sich neben den bisherigen Kursteilnehmerinnen so viele bereits tätige Tagesmütter entschlossen haben an der Qualifizierung der Kreisvolkshochschule teilzunehmen und es als Chance sehen, die eigenen Kompetenzen zu erweitern sowie das aktuelle Bundeszertifikat zu erwerben“, so Carola Paas vom Fachbereich Kindertagespflege des Jugendamtes Altenkirchen. Der Kurs wird vom Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz und dem Landkreis Altenkirchen gefördert.

Foto: Die Teilnehmerinnen beschäftigen sich unter dem Motto „Qualität in der Kindertagespflege“ während der 140 Unterrichtseinheiten intensiv mit den Themen Entwicklungsbegleitung, Frühpädagogik, Erziehungspartnerschaft, Erziehungsstile, Gesundheit und Ernährung, Vertretungsmodelle oder Umgang mit Konflikten.